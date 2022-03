Rapine, spaccio e immigrazione illegale: vertice a Sondrio

giovedì, 3 marzo 2022

Sondrio – Rapine, spaccio e immigrazione illegale, incontro del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico. Il prefetto di Sondrio Salvatore Pasquariello ha presieduto la seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Publica a cui hanno partecipato, oltre ai componenti delle forze dell’ordine (Questore, Comandante Provinciale dei Carabinieri, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, per il Comune di Sondrio il Comandante della Polizia Locale), i sindaci dei Comuni di Andalo, Delebio, Dubino, Morbegno, quest’ultimo con il Vice Comandante della Polizia Locale, e Piantedo.

L’argomento all’ordine del giorno ha riguardato i noti, recenti episodi di “rapina aggravata” verificatisi nei territori dei menzionati Comuni per un esame approfondito della problematica.

Oltre al rafforzamento di tutte le attività di controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine e approfondimenti di carattere investigativo volti all’individuazione dei responsabili che necessitano dell’idonea tempistica potendo non coincidere con l’immediato bisogno di sicurezza avanzato dalla cittadinanza, è stato fatto presente che gli eventi di cui si tratta non sono riconducibili a forme organizzate delinquenziali ma con ogni probabilità all’azione di uno o più soggetti agenti in proprio.

La considerazione comune svolta nel corso della riunione è comunque stata quella di attribuire alla vicenda, che sicuramente merita la dovuta attenzione sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, la giusta dimensione in termini reali e fattuali evitando eccessivi allarmismi.

I sindaci intervenuti, unendosi alle considerazioni svolte dalle forze dell’ordine e prendendo atto del contesto descritto in riferimento all’argomento trattato, hanno formulato congiunte richieste volte a livello preventivo ad un’ulteriore, maggiore presenza di operatori appartenenti alle forze di polizia sui territori di rispettiva pertinenza in modo da poter contrastare soprattutto i concomitanti fenomeni presenti dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione illegale.