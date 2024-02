Rapinatore seriale arrestato dai carabinieri nel Bresciano

lunedì, 12 febbraio 2024

Brescia – Rapinatore seriale arrestato dai carabinieri della Compagnia di Brescia. E’ stata eseguita nel weekend la misura cautelare in carcere, emessa su richiesta della Procura e accolta dal Gip di Brescia, nei confronti di una persona ritenuta presunta responsabile di cinque rapine ai danni di cittadini che avevano appena ritirato denaro contante presso sportelli bancomat di istituti Unicredit, sia a Brescia città che in provincia, tra agosto e novembre dello scorso anno. Le rapine risalgono al 2 agosto allo sportello di Manerbio, 4 agosto a Ospitaletto, e a Brescia l’11 agosto, 7 novembre e 9 novembre.

Le indagini hanno accertato che l’uomo si sarebbe appostato presso gli Atm di istituti bancari e dopo aver selezionato la futura vittima – sempre uomini e donne anziane – avrebbe aspettato che queste ultime prelevassero del denaro. Subito dopo sarebbe entrato in azione ingaggiando una breve colluttazione e impossessandosi dei contanti appena prelevati, dandosi poi alla fuga. Il rapinatore è stato individuato dai carabinieri a Riccione e tratto in arresto.