Rapina pensionato, 29enne di Bolzano denunciata dai carabinieri

martedì, 21 dicembre 2021

Bolzano – I militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano hanno denunciato in stato di libertà una donna ipotizzando a suo carico il reato di rapina.

Venerdì mattina, poco prima di mezzogiorno, in centro a Bolzano, un pensionato 73enne, subito dopo aver prelevato 1.000 euro da sportello automatico ATM-bancomat, ha ricevuto la richiesta di un passaggio in auto da una donna di circa trent’anni. l’uomo si è accorto, durante il tragitto, che la donna lo aveva derubato e ha fermato l’auto in via Torino. Quindi la delinquente non ha atteso ed è scesa di corsa dall’auto. Allora l’uomo è sceso per inseguirla ma lei lo ha spinto. Due passanti hanno visto la scena e – encomiabili – non sono stati a guardare ma l’hanno rincorsa e raggiunta. La donna messa alle strette ha dato loro la busta che i due uomini hanno restituito al pensionato. Purtroppo però probabilmente la truffaldina era riuscita a sottrarre qualche banconota dalla busta sicché l’uomo ha trovato nella stessa solo 850 euro.

I due testimoni hanno chiamato i carabinieri che hanno capito subito dalla descrizione di chi si trattasse e l’hanno cercata in tutto il quartiere, purtroppo invano. La donna, una 29enne bolzanina già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata alla Procura della Repubblica.