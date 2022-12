Rapina in una villa del Sebino, indagini dei carabinieri

giovedì, 15 dicembre 2022

Iseo (Brescia) – Altra rapina in una villa sul Sebino: tre persone si sono spacciati per poliziotti ed hanno rapinato nella zona del Sassabanek un anziano, la sua badante ed il nipote facendosi consegnare 4.000 euro in contanti, gioielli e orologi.

I malviventi si sono allontanati con il bottino. Sono stati allertati dall’anziano i carabinieri e sul posto sono giunti i militari di Iseo e Chiari, che si sono messi sulle tracce dei malviventi ma senza alcun risultato. Sono in corsi indagini e i militari hanno effettuato una serie di accertamenti in villa e sono stati già visionati i filmati delle telecamere della zona.