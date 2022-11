Rapina impropria a Novate Mezzola: condannata Eala Della Morte

sabato, 12 novembre 2022

Sondrio – Nuova condanna per Eala Della Morte, 22enne di Chiavenna. In tribubale a Sondrio ha patteggiato una pena di 2 anni e mezzo per rapina improria commessa il 25 settembre 2021 a Novata Mezzola. Secondo l’accusa la 22enne avrebbe rubato merce per circa 20 euro in prodotti alimentari di vario genere in un supermercato e nel tentativo di fuggire ha colpito l’addetto alla sicurezza con due calci, quindi l’ha graffiato e fatto cadere.

Il difensore di Eala Della Morte ha ottenuto il patteggiamento in continuazione con la condanna inflitta dal giudice delle udienze preliminari di Lecco, per la vicenda legata alla morte di Daniel Ghedin e Riccardo Micheli 18 anni, di Sorico e Piantedo i due giovani trovati senza vita il 26 aprile 2020 a Colico.