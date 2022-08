Precipita elicottero in Valtellina: morto il pilota, ferito 17enne

mercoledì, 10 agosto 2022

Albosaggia (Sondrio) – Incidente aereo in Valtellina, morto il pilota 60enne e ferito un 17enne. Il grave incidente è accaduto nei cieli sopra Albosaggia (Sondrio): secondo quanto finora ricostruito l‘elicottero Robinson R22 I-Jade sarebbe andato in avaria, quindi avrebbe impattato con i fili dell’alta tensione di alcuni tralicci, precipitando in località Torchione.

Sul posto i vigili del fuoco e il Sagf della Guardi a di finanza di Sondrio, l’equipe medica del 118 di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) e le forze dell’ordine. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere il ragazzo ancora cosciente e trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, mentre hanno provato a rianimare il pilota, ma non c’è stato nulla da fare. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha aperto una inchiesta per fare chiarezza sulla tragedia accaduta in Valtellina.