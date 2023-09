Ponte di Legno: centinaia di persone all’addio di Manuel Faustinelli

mercoledì, 20 settembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – L’Alta Valle Camonica si è fermata nel pomeriggio per l’ultimo saluto a Manuel Faustinelli, l’alpinista 33enne morto domenica scorsa sulla parete nord della Presolana e stringersi alla famiglia, in particolare alla madre Doris, al padre Mario e al fratello Mattia.

La chiesetta della frazione Pezzo di Ponte di Legno (Brescia) non è riuscita a contenere la folla, parenti, ex compagni di lavoro della Sit, società degli impianti, tecnici e responsabili del Soccorso Alpino Bresciano e Lombardo, amici, alpinisti con i quali condivideva la passione per la montagna, e il gruppo alpini di cui era volontario che hanno voluto partecipato all’ultimo saluto a Manuel.

Presenti anche le autorità dal sindaco di Ponte di Legno, Ivan Faustinelli, che è anche suo cugino, agli amministratori dalignesi, al presidente e dirigenti della Sit, di cui era dipendente.

Tante le persone che hanno ricordato Manuel Faustinelli al termine delle esequie, evidenziando la gentilezza, l’intelligenza e la generosità. “Ciao Manuel rimarrai per sempre nei nostri cuori”, il messaggio finale.