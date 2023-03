Piomba con l’auto in un giardino di Ossimo, grave 83enne

mercoledì, 22 marzo 2023

Ossimo (Brescia) – Spettacolare incidente con un pensionato, originario di Bienno (Brescia), rimasto ferito. Il pensionato era alla guida della sua vettura Toyota in manovra davanti al civico 28 di via Patrioti a Ossimo (Brescia) quando ha perso il controllo dell’auto, abbattuto una ringhiera privata in legno e precipitato per circa 15 metri, prima sul tetto di una casa, quindi nel giardino di un privato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Darfo, quindi l’ambulanza e i vigili del fuoco, l’83enne – A. S. – è stato stabilizzato e trasportato in ospedale in prognosi riservata. La Polizia Stradale di Darfo ha ricostruito la dinamica di quanto accaduto.

di A.Pa.