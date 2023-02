Pian Camuno: migliaia di persone all’addio di Elena Fanchini

sabato, 11 febbraio 2023

Pian Camuno (Brescia) – Addio a Elena Fanchini, l’intera Valle Camonica, il Bresciano e il mondo sportivo si sono stretti attorno ai familiari di Elena Fanchini, la campionessa di sci camuna, morta a 37 anni per una terribile malattia.

Più di duemila persone, una buona parte è rimasta all’esterno della chiesa di Solato, frazione di Pian Camuno (Brescia). Tra le autorità presenti, Sandro Bonomelli, presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, Giorgio Ramazzini e Barbara Bonicelli, rispettivamente sindaci di Pian Camuno e Artogne, quindi i vertici della Fisi regionale e nazionale, fan club Sorelle Fanchini, sci Club Rongai, colleghi della Guardia di Finanza, gruppi sportivi, alpini, ex compagni di squadra di Elena e tantissima gente che si è unita al dolore del marito Denis, mamma Giusy e papà Sandro, sorelle Nadia e Sabrina.

Il feretro è arrivato nella chiesa di Solato poco prima delle 10:30, portato a spalle dalle sorelle Nadia e Sabrina, dai compagni di squadra e amici e le persone che sono rimaste all’esterno hanno potuto assistere su un maxi schermo alla funzione religiosa.

Al termine della cerimonia le toccanti parole di Giusy, madre di Elena, che ha concluso: “Il Signore non ha ascoltato le mie richieste, ma non l’ha fatta soffrire”.

Tanti ricordi in chiesa e all’esterno della chiesa, davanti alla bara avvolta dal tricolore e con un pettorale di partenza della terra camuna, quindi sono stati liberati palloncini bianchi in cielo per l’ultimo addio. Infine il feretro è stato accompagnato al tempio crematorio.