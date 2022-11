Pensionato arrestato dai carabinieri a Prata Camportaccio

lunedì, 28 novembre 2022

Prata Camportaccio (Sondrio) – I carabinieri di Chiavenna, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Villa di Chiavenna, hanno arrestato a Prata Camportaccio (Sondrio) un pensionato di 64 anni per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ovvero la moglie sessantacinquenne ed il figlio ventiseienne.

Nel pomeriggio dello stesso giorno i carabinieri avevano notificato all’uomo la misura cautelare, emessa dal tribunale di Sondrio nei suoi confronti a seguito di numerosi interventi effettuati nel tempo nell’abitazione della famiglia in occasioni di liti degenerate in atti violenti.

Il 64enne, dopo appena un paio d’ore, si è ripresentato in preda all’ira presso l’abitazione familiare, costringendo i carabinieri a intervenire nuovamente ed ad arrestarlo in flagranza, questa volta anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, essendosi l’uomo vivamente opposto al loro intervento.

L’uomo è stato condotto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria presso il carcere di Sondrio.