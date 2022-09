Passo Mendola, controlli e sanzioni della Polizia Stradale

martedì, 6 settembre 2022

Passo Mendola – Contrasto alle illecite condotte di guida dei motociclisti sui passi montani ed alla guida in stato di ebbrezza. Nell’ottica del contrasto alle condotte indisciplinate dei motociclisti sui passi montani, la Polizia Stradale di Bolzano ha programmato nell’ultima cinque pattuglie dedicate a tale tipologia di controlli. L’attività si è concentrata nell’area del Passo Mendola, Val Pusteria e Val Gardena.

Complessivamente sono stati controllati 52 motoveicoli e 14 autovetture, per un totale di 17 infrazioni al Codice della Strada.

L’attività di controllo alla circolazione inoltre ha portato ad una denuncia per guida in stato di ebbrezza nei confronti di un conducente che sottoposto a controllo etilometrico presso il casello di Vipiteno (Bolzano), evidenziava un tasso alcolico pari a 1,32 g/l. L’autista, classe 1990, residente nella zona, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, con l’immediato ritiro della patente di guida ai fini della sospensione e la decurtazione di 10 punti. I servizi mirati svolti dalla Polizia Stradale proseguiranno anche in questa settimana.