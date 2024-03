Operazioni antispaccio a Rovereto: un arresto e due denunce

mercoledì, 20 marzo 2024

Rovereto (Trento) – I carabinieri della Compagnia di Rovereto negli ultimi giorni hanno posto in essere mirati e intensificati servizi di controllo del territorio, finalizzati in particolare alla prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’articolata attività di indagini che ne è seguita, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovereto, ha condotto all’arresto di una persona, nonché alla denuncia di un minore per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare i carabinieri della Stazione della città della Quercia, con il supporto del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Laives, hanno proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare a carico di un giovane, nel corso della quale sono stati rinvenuti oltre 500 grammi di sostanza stupefacente, nonché un ingente quantitativo di materiale per il confezionamento e la successiva vendita.

Il giovane è stato tratto in arresto, su disposizione della Procura di Rovereto, in quanto ritenuto responsabile del reato di “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” e lo stesso è stato posto agli arresti domiciliari.

Ma l’operazione si inserisce nel solco di una più ampia attività di controllo e prevenzione finalizzata a contrastare il traffico illecito delle sostanze stupefacenti in tutta la Vallagarina, che negli ultimi giorni ha portato altresì alla denuncia alla Procura dei Minorenni di Trento di un minore trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e di denaro contante per un ammontare di quasi 700 euro, presumibilmente provento dell’attività illecita legata alla vendita della sostanza stupefacente, operazione, quest’ultima, portata a termine con successo dal personale dell’Aliquota Operativa della Compagnia carabinieri di Rovereto, anch’essa con il supporto del Nucleo Cinofili dei carabinieri di Laives.

Invece i carabinieri della Stazione carabinieri di Mori del Comando Compagnia Carabinieri di Rovereto, a seguito di una perquisizione, ha rinvenuto all’interno di un’abitazione, oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente di vario tipo, 3 piante di canapa in fase di essiccazione, 115 grammi di hashish e 400 grammi di marijuana già essiccata.

Tutta è stata posta sotto sequestro, così come il materiale per la coltivazione, la lavorazione ed il confezionamento per la successiva vendita.