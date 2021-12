Operazione Roadpol “Alcohol & Drugs” in Alto Adige: raffica di sanzioni

lunedì, 13 dicembre 2021

Bolzano – Operazione Roadpol “Alcohol & Drugs”. Dal 6 al 12 dicembre 2021 controlli a tappeto su tutte le strade e autostrade. Iniziativa di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di droghe, promossa da Roadpol – European Roads Policing Network. Sono stati organizzati, pianificati ed attuati controlli mirati sulla rete autostradale, statale e provinciale, che hanno visto impegnate le pattuglie della Polizia Stradale della provincia di Bolzano.

Sulla viabilità autostradale e ordinaria della provincia di Bolzano sono state dedicate al controllo dei conducenti 102 (centodue) pattuglie mediante l’utilizzo capillare di tutte le apparecchiature speciali ed in particolare con gli etilometri in dotazione.

Intensificazione controlli Green Pass

La Polizia Stradale è attualmente impegnata nel controllo sulla regolarità di accesso agli esercizi pubblici e al trasporto locale, nazionale ed internazionale di persone, lungo la rete viaria provinciale; questo tipo di attività, rivolta sia nei confronti della clientela che dei lavoratori, venerdì 10 dicembre ha portato alla contestazione di una violazione al dipendente di un esercizio pubblico di Chienes, sito lungo la strada statale 49 della Val Pusteria.

Il lavoratore è stato sorpreso a lavorare senza essere in possesso della certificazione verde. Analoga violazione è stata quindi contestata alla titolare del locale, per il mancato controllo sulla regolarità di accesso del dipendente.

Ieri sono state elevate altre 3 violazioni amministrative per il mancato possesso della certificazione verde. Le prime due sanzioni a persone trasportate all’interno di un autobus il quale eseguiva un trasporto in ambito europeo; La terza ovviamente anche in questo caso al conducente del veicolo, in quanto è stato sanzionato per il mancato controllo della regolarità delle persone a bordo.