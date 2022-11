Operazione antidroga a Lovere, sette giovani nei guai

mercoledì, 2 novembre 2022

Lovere (Bergamo) – Prosegue l’attività di controllo del territorio a Lovere (Bergamo) da parte dei carabinieri che hanno smantellato un gruppo dedito allo spaccio. I controlli notturni sono legati anche alla movida, e da tempo residentui della zona porto, chiedevano l’intervento delle forze dell’ordine, perché la siutazione era degenerata.

Così i carabinieri della Stazione di Lovere e della Compagnia di Clusone hanno effettuato controlli nella zona del porto, dove la sera si assembrano numerosi giovani e trovato un minorenne con varie di dosi di hashish pronte per essere vendute, mentre un ventenne è stato trovato in possesso di cannabis. Entrambi sono stati denunciati e altri 5 giovani, tra cui un minorenne, sono stati segnalati come consumatori alla prefettura di Bergamo.