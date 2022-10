Omicidio Ziliani, Temù: iniziato il processo in Corte d’Assise

giovedì, 27 ottobre 2022

Brescia – Iniziato il processo per l‘omicidio Ziliani. Una manciata di minuti prima delle 9 sono arrivate in tribunale a Brescia, accompagnate dal carcere dagli agenti di polizia penitenziaria, le sorelle Paola e Silvia Zani, mentre poco dopo è arrivato Mirto Milani. In aula le due sorelle Zani sono insieme in una gabbia, quella del lato opposto ospita Mirto Milani.

Il processo per l’omicidio di Laura Ziliani (nella foto) è iniziato in Corte d’Assise a Brescia, con il collegio presieduto dal giudice Roberto Spanò, con la costituzione delle parti civili, sono state lette le imputazioni il tentato omicidio di Laura Ziliani del 16 aprile, l’omicidio e l’occultamento di cadavere dell’8 maggio 2021.

In aula sono presenti la madre e i fratelli di Laura Ziliani. Nell’udienza odierna saranno sentiti i primi testimoni, tra cui la mamma Marisa Cinelli, i fratelli Massimo e Michele, i carabinieri di Ponte di Legno e della Compagnia di Breno che hanno indagato e risolto il caso, i tecnici del Soccorso Alpino che per settimane hanno cercato la donna e un residente che avrebbe visto la scena avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 maggio 2021.

Il processo per l’omicidio di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù (Brescia) scomparsa l’8 maggio 2021 e ritrovata cadavere a lato del fiume Oglio a Temù l’8 agosto di un anno fa, si celebra davanti alla I sezione della Corte d’Assise di Brescia, presieduta dal giudice Spanò.

La Procura di Brescia, con il Pm Caty Bressanelli, e i carabinieri hanno ricostruito nei dettagli l’omicidio: la difesa degli imputati – rappresenta dagli avvocati Maria Pia Longaretti, da Simona Prestipino e Monica Baresi (l’avvocato Elena Invernizzi ha rinunciato al mandato) – ha chiesto una perizia psichiatrica al termine dell’istruttoria. Poi è iniziata la sfilata dei testimoni dell’accusa, con il responsabile del Soccorso Alpino che ha ricostruito l’attività di ricerca, dopo l’appello fatto dalle figlie la mattina dell’8 maggio, illustrando con tanto di mappa i sentieri e le zone batture nelle ricerche.