Omicidio Ziliani: perizia psichiatrica su Mirto Milani, Silvia e Paola Zani

martedì, 13 settembre 2022

Temù – Omicidio di Laura Ziliani, i legali di Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, hanno ottenuto la perizia psichiatrica di parte. Il presidente della I sezione penale Roberto Spanò ha accolto la richiesta e nei prossimi giorni uno psichiatra farà visita ai tre in carcere e studierà la personalità dei tre accusati di omicidio volontari e occultamento di cadavere. Il consulente di parte dovrà rispondere a un quesito importante: le sorelle Paola e Silvia Zani, figlie di Laura Ziliani, e il fidanzato delle prima, Mirto Milani, al momento dell’omicidio dell’ex vigiliessa erano in grado di intendere e volere? La risposta al questito sarà fondamentale per il processo che prenderà avvio il 27 ottobre in Corte d’Assise a Brescia (nella foto Laura Ziliani e le sorelle Silvia e Paola Zani e sotto Mirto Milani).

I tre – arrestati il 24 settembre di un anno fa – sono crollati lo scorso maggio, quando prima Mirto Milani, poi le due sorelle hanno confessato l’omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – i carabinieri di Ponte di Legno e della Compagnia di Breno – i tre, dopo aver avvelenato e soffocato Laura hanno occultato il cadavere sotto terra vicino al fiume Oglio. Un omicidio che secondo la sostituto procuratore Caty Bressanelli è stato premeditato e organizzato in ogni aspetto. Ora la perizia psichiatrica sulla loro capacità di intendere e volere al momento del delitto, il 27 ottobre il processo.