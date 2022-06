Omicidio di Temù, chiesto il rinvio a giudizio di Silvia e Paola Zani e Mirto Milani

giovedì, 9 giugno 2022

Temù – Omicidio di Temù, sarà fissata a breve l’udienza preliminare nei confronti di Silvia e Paola Zani e Mirto Milani, accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

La Procura di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio per i tre che devono rispondere dell’omicidio di Laura Ziliani (nella foto), ex vigilessa 55enne di Temù uccisa nella notte tra il 7 e l’8 maggio di un anno fa, con il cadavere che venne rinvenuto tre mesi dopo, l’8 agosto, vicino al fiume Oglio. Le due figlie di Laura Ziliani e il fidanzato i Silvia hanno confessato due settimane fa in un interrogatorio fiume e adesso il Pm Caty Bressanelli ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio di tutti e tre, in carcere dallo scorso 24 settembre. Ora si attende la decisione del tribunale che fisserà a breve l’udienza preliminare in cui sarà deciso il rinvio a giudizio, oppure un rito alternativo nei confronti di Silvia e Paola Zani e Mirto Milani.