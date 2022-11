Neonato muore all’ospedale di Cles, disposta l’autopsia

giovedì, 17 novembre 2022

Cles (Trento) – Neonato muore subito poco dopo il parto. La tragedia è avvenuta l’altra sera all’ospedale di Cles (Trento) e adesso i genitori hanno chiesto di conoscere i motivi di quanto accaduto: la gravidanza della giovane donna non ha avuto alcun problema, dopo il parto il piccolo ha avuto delle complicazioni ed è stato necessario procedere con manovre rianimatorie. Pediatra e rianimatore sono intervenuti subito, successivamente è arrivato il neonatologo dall’ospedale Santa Chiara di Trento.

E’ stato aperto un fascicolo in Procura a Trento ed è stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso del neonato.