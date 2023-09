Motociclista muore nella notte in Val Sarentino

domenica, 17 settembre 2023

Sarentino (Bolzano) – Tragedia nella notte sulle strade dell’Alto Adige: motociclista esce di strada e muore sul colpo. L’incidente è accaduto attorno alle 3 di stanotte in Val Sarentino, quando sono giunti i sanitari non c’è stato nulla da fare per il centauro.

Secondo quanto finora ricostruito dalle forze dell’ordine il motociclista avrebbe perso il controllo nei pressi dell’incrocio tra Valdurna e San Martino. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli e l’incidente è avvenuto in modo autonomo. Tra le cause l’asfalto reso scivoloso dalle piogge della giornata di ieri e l’invito è alla prudenza.