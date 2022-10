Moto contro muro sull’ex statale 469, morto 23enne a Predore

sabato, 8 ottobre 2022

Predore (Bergamo) – Altra vittima sulle strade del Sebino. Nella notte sull’ex statale 469, Sebina Occidentale, a Predore (Bergamo) un 23enne residente in zona ha perso la vita. Il giovane Elia Martinelli, era in sella ad una potente moto ed è finito contro un muro poco dopo le 3.

Il 23enne è morto sul colpo, vani sono stati gli interventi dell’equipe medica del 118 che ha constatato il decesso di Elia Martinelli. Ferito il passeggero, F.B., 21enne, che è stato stabilizzato sul posto e trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto dell’incidente un’ambulanza, un’automedica, mentre i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Clusone.