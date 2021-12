Morta donna travolta dal treno, disagi sulla linea Brescia-Milano

venerdì, 17 dicembre 2021

Brescia – Mattinata d’inferno per i pendolari che dal Bresciano dovevano raggiungere con treni locali o diretti Treviglio (Bergamo) e il Milanese. Sono stati soppressi alcuni treni: una donna di 60 anni è stata travolta da un treno a Romano di Lombardia (Bergamo).

Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, sono intervenute le forze dell’ordine. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e non è ancora chiaro perché la donna si trovasse in quel punto. L’incidente ha causato rallentamenti e disagi sulla circolazione ferroviaria tra il Bresciano e Milano.