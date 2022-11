Montecampione: recuperate le ragazze bloccate al bivacco Bassi

mercoledì, 23 novembre 2022

Montecampione (Brescia) – Riportate a valle le due ragazze bloccate ieri in quota sopra Montecampione (Brescia). Avevano trovato riparo nel bivacco “Martino Bassi” ma hanno chiesto aiuto perché non erano in grado di rientrare, per la presenza di vento forte e neve. L’allertamento per il Soccorso alpino, Stazione di Breno della V Delegazione Bresciana, è arrivato nel primo pomeriggio.

I soccorritori sono saliti con i mezzi fuoristrada e poi hanno proseguito a piedi. Hanno raggiunto il bivacco e portato alle ragazze il necessario per trascorrere la notte in sicurezza. Stamattina, l’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza – le ha recuperate e riportate a valle. Le escursioni vanno sempre programmate con la massima attenzione a diversi aspetti, tra cui le previsioni meteorologiche e la valutazione responsabile delle proprie capacità di sapere gestire il percorso e l’eventuale permanenza in montagna