Mezzolombardo, borseggiatrice arrestata dai carabinieri

mercoledì, 29 settembre 2021

Mezzolombardo – Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Mezzolombardo sono intervenuti presso il supermercato Eurospin locale dove hanno arrestato per furto con destrezza una 25enne, già nota alle forze dell’ordine per reati della medesima indole.

La vittima ha riferito ai militari che mentre stava facendo acquisti nel reparto di ortofrutta, è stata insospettita da uno strano movimento della giovane alle sue spalle e dato che aveva lasciato la borsa appoggiata all’interno del carrello della spesa, parzialmente incontrollata, nel dubbio ha immediatamente attirato l’attenzione degli addetti al supermercato, che sono intervenuti bloccando la ragazza e chiamando subito i carabinieri.

I militari della Stazione di Mezzolombardo, raccolte le testimonianze anche delle altre persone presenti, hanno ritenuto di procedere a una perquisizione personale per la giovane, al cui esito hanno trovato, nascosto sotto la maglia, il portafogli della vittima, con ancora all’interno il denaro e i documenti.

Il maltolto è stato così restituito alla legittima proprietaria, mentre la responsabile del furto è stata ristretta agli arresti presso la sua abitazione e stamattina verrà condotta in Tribunale, per essere sottoposta al giudizio per direttissima.