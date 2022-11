Maxi sequestro di melassa da parte dei Baschi Verdi di Brescia

martedì, 22 novembre 2022

Brescia – Operazione della Guardia di Finanza di Brescia: una pattuglia dei Baschi Verdi del Gruppo di Brescia ha sequestrato 8 chili e mezzo di “melassa“, un tipo di trinciato di tabacco per narghilè, importato in Italia in violazione delle leggi doganali.

I finanzieri, mentre svolgevano alcuni controlli nei confronti di bar e ristoranti di Brescia, hanno notato un ristorante che, come servizio aggiuntivo alle tradizionali consumazioni, offriva ai propri clienti la possibilità di fumare la “pipa ad acqua” utilizzando del tabacco.

Appurata la provenienza illecita dei 500 grammi di trinciato, rinvenuti privi del previsto sigillo di Monopolio Fiscale di Stato, i militari l’hanno sottoposto a sequestrato e proceduto a sanzionare amministrativamente il titolare dell’esercizio per le violazioni previste dalle leggi doganali. Subito dopo, nel ricostruire la filiera di vendita del prodotto da fumo, le Fiamme Gialle hanno individuato una macelleria presso la quale il ristoratore si riforniva, che deteneva più di 8 chili del medesimo tabacco.

All’esito dei controlli esperiti, i Finanzieri hanno proceduto a due distinti sequestri di natura amministrativa e segnalato i responsabili delle condotte ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni pecuniarie.

L’azione di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti di natura nazionale e transnazionale, costituisce un costante impegno delle donne e degli uomini delle Fiamme Gialle, da sempre al fianco dei cittadini e costantemente attenti ad un effettivo rispetto delle regole sul commercio in generale e, nel caso specifico, dei prodotti sottoposti a Monopolio di Stato.