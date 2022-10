Maxi sequestro di droga nel Bresciano, due arresti della Squadra Mobile

martedì, 4 ottobre 2022

Brescia – Maxi sequerstro di droga, due arresti della Squadra Mobile di Brescia. Gli agenti della Sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura di Brescia, nel corso di un mirato servizio antidroga finalizzato a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti nel Bresciano, ha fermato due uomini, sorprendendoli in possesso di sostanza stupefacente per 500 grammi di hashish.

Gli stessi erano stati notati dagli investigatori entrare, poco prima, in un immobile di Roncadelle (Brescia), da cui erano subito dopo usciti insieme.

Dopo il loro controllo, la perquisizione dell’immobile consentiva di rintracciare nello stesso fabbricato, che si ritiene rientrare nella disponibilità dei due uomini, oltre 50 chili di hashish, 2 chili di marijuana e 300 grammi di cocaina: droga, in parte nascosta nel frigorifero e in altri locali, che veniva sequestrata.

I due uomini, incensurati, venivano tratti in arresto, in flagranza di reato, e tradotti presso la casa circondariale di Brescia, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.