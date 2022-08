Malore durante escursione a Tremosine e auto in una scarpata a Borno, doppio intervento del Soccorso alpino bresciano

sabato, 6 agosto 2022

Tremosine – Intervento oggi pomeriggio per la V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino. Una donna di Brescia ha avuto un malore mentre stava camminando lungo un sentiero. La centrale ha attivato la Stazione di Valle Sabbia del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico a eventuale supporto delle operazioni dell’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Dopo un breve trasferimento a piedi, la donna è stata raggiunta dall’équipe medica dell’elisoccorso, che ha effettuato la valutazione sanitaria; poi è stata imbarellata e trasferita in una zona idonea per le operazioni con il verricello. Infine, è stata portata in ospedale.

AUTO RIBALTATA A BORNO

Intervento stasera in località Val di Moren, lungo la strada che porta al rifugio di San Fermo. Un mezzo fuoristrada si è ribaltato in una scarpata, in zona impervia. Due le persone coinvolte, tra cui un ragazzo residente in zona, raggiunto dai soccorritori della Stazione di Breno, V Delegazione Bresciana, e dall’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. È stato trattato a livello sanitario e portato in ospedale con l’elicottero. Le squadre stanno rientrando.