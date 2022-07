Macabra scoperta a Rovereto: cadavere nel baule di un’auto

domenica, 24 luglio 2022

Rovereto – Macabra scoperta in via Galileo Galilei a Rovereto (Trento): nel baule di un’auto parcheggiata da alcuni giorni è stato trovato un cadavere. Si tratterebbe di una persona di mezza età, priva di documenti e sul cadavere non sono stati trovati segni di violenza. Potrebbe trattarsi di un senzatetto che avrebbe trovato rifugio nell’auto.

Questa mattinata è stata visionata la vettura che si trovava da alcuni giorni nel parcheggio Itea di via Galileo Galilei ed è stata fatta la macabra scoperta. Sono in corso le indagini. Sul posto è giunta la Scientifica per i rilievi di rito ed è stata aperta un’indagine per fare chiarezza sulle cause del decesso.