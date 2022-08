Livigno: cade in allenamento, stagione finita per Tjesi Benoot

mercoledì, 10 agosto 2022

Livigno – Cade durante un allenamento a Livigno (Sondrio) e riporta traumi che compromettono la stagione agonistica: Tjesi Benoot, ciclista belga del team Jumbo-Visma è ricoverato all’ospedale di Sondalo. Il corridore si stava allenando a Livigno in vista dei prossimi appuntamenti della stagione, in particolare il Campionato Mondiale in Australia.

Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato un impatto con un’auto e durante la caduta ha riportato contusioni, E’ stato ricoverato all’ospedale Morelli di Sondalo e nei prossimi giorni sarà chiarito quanto tempo dovrà fermarsi e quante gare dovrà saltare. Il finale di stagione è compromesso.