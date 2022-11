L’antiterrorismo di Milano indaga sul 41enne arrestato a Sondrio

lunedì, 14 novembre 2022

Sondrio – Indaga anche il pool antiterrorismo di Milano sul 41enne, tunisino, arrestato in via Piazzi a Sondrio dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Sondrio per una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 41enne nell’interrogatorio davanti al Gip del tribunale di Sondrio Fabio Giorgi si è avvalso della facoltà di non rispondere e il giudice ha convalidato l’arresto in carcere.

Intanto sul tunisino c’è l’attenzione dei magistrati dell’antiterrorismo di Milano per le sue condotte di apologia dello Stato islamico, anche abbracciando la dottrina violenta. L’indagine è per istigazione a delinquere, con il presunto acquisto di materiale di propaganda che non è stato rinvenuto durante la perquisizione. L’inchiesta prosegue con nuovo accertamenti sull’attività anche sui social del 41enne tunisino, da 14 anni in Italia da clandestino e che era stato espulso nel 2020 con un provvedimento del questore di Sondrio.