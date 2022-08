Interventi di soccorso sanitario a Monno e Ponte di Legno

domenica, 21 agosto 2022

Ponte di Legno – Una domenica di gran lavoro per il Soccorso Alpino, il Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) e sanitari del 118 in Valle Camonica.

Il primo intervento attorno a mezzogiorno a Monno (Brescia) per un 42enne rimasto ferito in Valle Varadega e sono stati allertati il Soccorso Alpino della V Delegazionje Bresciana e della Stazione di Edolo, l’elisoccorso e l’automedica: il 42enne in codice giallo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Sondalo (Sondrio), mentre poco dopo le 13 un ciclista di 44anni ha riportato traumi in una caduta sulla pista Valbione a Ponte di Legno(Brescia), è stato recuperato dal mezzo di soccorso avanzato di 1° livello degli “Amici” di Ponte di Legno, che hanno portato il 44enne alla piazzola del Soccorso Alpino e con l’elisoccorso trasportato, in codice giallo, alla Poliambulanza di Brescia. Il terzo intervento a metà pomeriggio, ancora a Ponte di Legno per una donna di 33enne in difficoltà sul sentiero 42, che ha visto l’intervento del Soccorso Alpino di Ponte di Legno, del mezzo di Soccorso Avanzato 1° livello degli “Amici” di Ponte di Legno e i sanitari hanno medicato sul posto la donna.