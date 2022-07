Interventi del Soccorso Alpino a Esine e Pisogne

sabato, 23 luglio 2022

Esine – Interventi del Soccorso Alpino nel pomeriggio: il primo a Fraine, sopra Pisogne (Brescia), per recuperare un 61enne punto da un insetto. Una squadra del Soccorso Alpino della Delegazione Bresciana ha recuperato il 61enne, poi con l’eliambulanza giunta dalla centrale operativa di Bergamo è stato trasportato all’ospedale di Esine (Brescia).

Il secondo intervento sopra Esine per recuperare un 47enne colto da malore. Sul posto una squadra del Soccorso Alpino con l’elisoccorso giunto dalla centrale di Sondrio: il 47enne è stato trasportato all’ospedale di Ome (Brescia). Entrambi i feriti non sono in pericolo di vita.