Infortunio sul lavoro nel Bresciano, grave 25enne

lunedì, 7 novembre 2022

Brescia – Infortunio su lavoro nel Bresciano: un giovane operaio è rimasto ferito mentre stava lavorando su una caldaia all’interno di un’azienda. Il 25enne, dipendente di una ditta esterna, che stava facendo manutenzione, è rimasto ferito a un braccio e al torace ed ha riportato vari traumi.

E’ stato subito soccorso dai colleghi, quindi è stato preso in consegna dall’equipe medica giunta con l’eliambulanza dalla centrale operativa di Brescia che hanno prestato le prime cure e quindi trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Brescia, i tecnici di Asst del Garda e i carabinieri che hanno ricostruito quanto accaduto.