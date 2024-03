Infortunio nel cantiere della Loppio-Busa: cede impalcatura, gravi tre operai

venerdì, 22 marzo 2024

Mori (Trento) – Gravissimo infortunio sul lavoro poco prima delle 3 di stanotte nel cantiere della galleria Loppio-Busa: gli operai che stavano lavorando sono rimasti feriti dal cedimento di un’impalcatura e sono precipitati per circa tre metri riportando traumi. I tre feriti sono stati subito soccorsi dall’equipe del 118 di Trentino Emergenza: un 48enne è stato portato in codice giallo all’ospedale di Rovereto, mentre gli altri due – 38 e 40 anni – in codice rosso sono stati trasportati all’ospedale Santa Chiara di Trento (foto credit vigili del fuoco Riva del Garda)

Sul posto i vigili del fuoco di Riva del Garda e di Trento, i carabinieri della Compagnia di Riva del Garda che hanno effettuato la ricostruzione dell’infortunio e gli Ispettori del Lavoro