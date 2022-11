Incidenti stradali a Piancogno e Iseo: grave ciclista 50enne

domenica, 6 novembre 2022

Piancogno (Brescia) – Due incidenti stradali nel pomeriggio, uno a Piancogno (Brescia) e l’altro a Iseo Brescia).

Nel primo episodio un ciclista 50enne, sulla via Nazionale a Piancogno è caduto a terra, cercando di evitare altre persone ed ha sbattuto violentemente la testa, riportando gravi ferite. Sul posto sono giunti un’ambulanza della Croce Rossa di Breno, l’automedica dall’ospedale di Esine, l’elisoccorso da Sondrio e i carabinieri della Compagnia di Breno, che hanno effettuato i rilievi. Il 50enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Sondalo (Sondrio). E’ al vaglio dei inquirenti la dinamica di quanto accaduto.

Sempre nel pomeriggio, questa volta in via Bonomelli a Iseo, lo scontro da un’auto e uno scooter. Nell’incidente è rimasto ferito 17enne. L’equipe medica giunta con l’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo ha stabilizzato il ferito, che in copdice giallo è stato trasportato alla Poliambulanza di Brescia.