Incidente stradale a Temù: ferito centauro 34enne

domenica, 27 febbraio 2022

Temù – Incidente stradale nel pomeriggio sul rettilineo prima dell’abitato di Temù (Brescia), salendo da Edolo: nello scontro tra una moto e una vettura è rimasto ferito il centauro 34enne. Sul posto sono giunti l’equipe medica del 118, con l’ambulanza degli “Amici” di Ponte di Legno, i carabinieri di Vezza d’Oglio e il mezzo di soccorso Aci, gestito dall’azienda Maroni di Ponte di Legno.

Il 34enne ha riportato alcune contusioni ed è stato accompagnato all’ospedale di Edolo per accertamenti. La statale 42 è rimasta chiusa per una ventina di minuti, poi a senso alternato per ultimare l’intervento di soccorso.