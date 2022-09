Incidente stradale in Alta Valle Camonica, due feriti

venerdì, 2 settembre 2022

Temù – Incidente stradale sulla statale 42 del Tonale tra Temù e Ponte di Legno, all’altezza di Pontagna. Complessivamente cinque le persone coinvolte nello scontro tra auto e moto con due feriti trasportati in ospedale.

Lo schianto avvenuto poco dopo le 15 ha visto interessati due centauri di nazionalità svizzera di 34 e 41 anni, e un uomo di 51 e altre due donne 40enne, gli ultimi tre illesi. I due motociclisti non sono in gravi condizioni. Sul posto l’automedica dell’ospedale di Edolo, l’ambulanza degli “Amici” di Ponte di Legno, i carabinieri e i vigili del fuoco di Ponte di Legno e anche l’elisoccorso con l’equipe medica che ha stabilizzato i due feriti trasportati al Civile di Brescia. Lunghe code e disagi alla viabilità per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.