Incidente stradale: centauro muore a Montagna di Valtellina

sabato, 16 luglio 2022

Montagna in Valtellina – Nuova tragedia stradale in Valtellina: un motociclista cinquantenne è morto nella serata di ieri in località Busteggia, in territorio di Montagna in Valtellina (Trento). Secondo quanto finora ricostruito il centauro avrebbe perso il controllo della sua moto, cadendo con violenza a terra e rotolando per diversi metri.

E’ morto sul colpo per le ferite riportate e a nulla è servito il tempestivo allarme dato ad Areu che ha inviato sul luogo dell’incidente l’equipe medica, con un’ambulanza e un’automedica. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Sondrio.

E nella notte – attorno alla 2:30 – si è verificato un altro incidente a Valdisotto, con un 47enne che è caduto dalla moto ed ha riportato gravi traumi. E’ stato soccorso e trasportato al Civile di Brescia, la prognosi è riservata.