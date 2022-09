Incidente stradale ad Ardenno: tre feriti e statale 38 chiusa

venerdì, 16 settembre 2022

Ardenno (Sondrio) – Incidente stradale sulla statale 38 ad Ardenno (Sondrio) all’altezza del passaggio a livello di Forcola. La statale 38 è stata bloccata e il traffico è stato deviato sulle strade comunali.

Nell’incidente tra un’auto con targa svizzera, che si stava immettendo sulla statale dello Stelvio, e un altro veicolo che viaggiava in direzione di Sondrio, che si è ribaltato ed ha provocato l’abbattimento di un traliccio della linea di alta tensione. Tre le persone – 24 anni, 50 anni e 74 anni – coinvolte: sul posto sono giunte due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso ha trasportato una delle donne ferite all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre è stata trasportata all’ospedale di Sondalo un’altra delle occupanti delle due auto. Per l’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, la statale dello Stelvio è stata chiusa provvisoriamente all’altezza del km 20, in località Ardenno e il traffico deviato sulle strade comunali, con lunghe code e disagi.

Le squadre Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.