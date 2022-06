Incidente stradale a Sondalo, chiusa la statale 38

mercoledì, 22 giugno 2022

Sondalo – In un incidente stradale con un mezzo pesante, finito fuori strada e con il conducente – 25 anni – ferito lievemente, è temporaneamente chiusa al traffico, la strada statale 38 “dello Stelvio” al km 83,100 a Sondalo (Sondrio).

La chiusura si è resa necessaria per consentire l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la rimozione del mezzo intraversato. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso e l’equipe medica di Areu, le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità. Il traffico è deviato sull’ex statale 38 e strade comunali.