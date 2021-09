Incidente nautico a Salò: giudizio immediato per due tedeschi

mercoledì, 29 settembre 2021

Salò – Saranno processati il prossimo 10 novembre i due tedeschi, Patrick Kassen e Christian Teismann, entrambi 50enni, che nel giugno scorso travolsero e uccisero Umberto Garzarella, 37 anni, e Greta Nedrotti, 25 anni, poi fuggirono.

L’incidente nautico avvenne a Solò (Brescia): i due tedeschi a bordo del loro motoscafo travolsero la barca ferma sulle acque del lago di Garda su cui c’erano Garzarella e Nedrotti. I due tedeschi non si fermarono, anzi presero la via di casa e tornarono in patria. Le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Brescia e della Compagnia hanno portato a individuare quali responsabili dell’incidente Christian Teissman e Patrick Kassen, con quest’ultimo presunto pilota dell’imbarcazione.

Dall’autopsia, eseguita dal direttore di Medicina Legale di Brescia, Andrea Verzeletti, emerge che con immediati soccorsi – che non sono stati richiesti dagli investitori, “Greta Nedrotti poteva essere salvata”. Il 10 novembre Patrick Kassen e Christian Teismann saranno processati in tribunale a Brescia.