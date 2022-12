Incidente mortale a Forcola, vittima uno studente 18enne

sabato, 3 dicembre 2022

Forcola (Sondrio) – Tragedia all’alba sulla Provinciale 16, in Comune di Forcola (Sondrio): auto finisce fuori strada e contro il muro di una casa, morto il passeggero, un 18enne che con altri due compagni stava recandosi a scuola a Sondrio. I tre erano a bordo di Fiat Panda, sull’incidente indagano i carabinieri del comando provinciale di Sondrio.

Sul posto due automediche, due ambulanze e l’elisoccorso, l’equipe medica ha constato il decesso del 18enne, mentre gli altri due coetanei sono stati ricoverati in ospedale, il conducente in codice giallo e l’altro passeggero in codice rosso.