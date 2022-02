Incidente a San Giovanni Bianco, nel pomeriggio chiusa la Statale 470

lunedì, 28 febbraio 2022

San Giovanni Bianco – La strada statale 470 “della Valle Brembana e del Passo San Marco” è stata provvisoriamente chiusa dalle 14.30 in entrambe le direzioni a causa di un incidente al km 26,600 all’interno della galleria Costone 2, nel territorio comunale di San Giovanni Bianco (Bergamo).

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli e quattro persone, di cui un bambino di 3 anni. Tre i feriti, nessuno in gravi condizioni. Il traffico veicolare è deviato in loco verso la viabilità alternativa. Il personale di Anas è intervenuto sul posto per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione.