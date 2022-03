Incidente a Morbegno, chiusa in mattinata la variante sulla Statale 38

sabato, 5 marzo 2022

Morbegno – Lungo la strada statale 38/VAR “Variante di Morbegno” la circolazione in mattinata è stata provvisoriamente interdetta, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza del km 18,050 a Morbegno, in provincia di Sondrio.

L’interdizione al transito si è resa necessaria a seguito di un incidente – occorso in prossimità della galleria ‘Paniga’ – che ha coinvolto quattro veicoli, provocando il ferimento di due persone. La circolazione è stata deviata in loco sul vecchio tracciato della Statale 38. Il personale di Anas, della Polizia Stradale e del 118 sono sul posto; la regolare transitabilità verrà ripristinata nel minor tempo possibile.

Dopo l’ora di pranzo l’apertura è avvenuta prima a una corsia e poi con un ripristino della normale circolazione in entrambi i sensi di marcia.