Incidente a Marone: cordoglio per Marco Frassi, indagato un autista

venerdì, 22 settembre 2023

Marone (Brescia) – Dopo il drammatico incidente a Marone, indagato l’autista della vettura coinvolta nell’incidente dove ha perso la vita Marco Frassi, conducente del camion finito in una scarpata, 49enne di Pisogne (Brescia), la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo. Sull’incidente mortale la Polizia Stradale di Iseo ha completato la ricostruzione della dinamica dell’incidente: il giovane alla guida dell’auto – proveniente dalla Valle Camonica e diretto a Brescia è rimasto ferito ed è ricoverato agli Spedali Civili di Brescia – avrebbe invaso la corsia opposta. E’ risultato negativo ai test tossicologici, però è indagato dalla Procura di Brescia.

Marco Frassi, per evitare l’impatto frontale con l’auto, avrebbe sterzato verso destra, ma l’auto avrebbe colpito comunque la ruota sinistra anteriore della motrice, facendola scoppiare, così il mezzo pesante condotto da Frassi è finito fuoristrada ed è precipitato per 60 metri nel vuoto: il semirimorchio è caduto nel lago in un tratto in cui il fondale raggiunge i 240 metri, mentre la motrice si è fermata in bilico tra la pista ciclabile Vello-Toline, chiusa per dei lavori. Marco Frassi è morto sul colpo, grande cordoglio a Pisogne dove Marco Frassi, che viveva con il padre Carlo, era conosciutissimo.