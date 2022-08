Incidente a Gavardo sulla statale 45bis, due feriti

domenica, 14 agosto 2022

Gavardo – La strada statale 45bis “Gardesana Occidentale” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni in prossimità del km 64, a Gavardo (Brescia), per un incidente. Sul posto è presente il personale di Areu, giunta con un mezzo avanzato di soccorso, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Due le persone ferite che sono state stabilizzate dai sanitari e trasportati in ospedale.