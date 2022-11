Incendio in via Pernici a Riva del Garda, intervento dei vigili del fuoco

martedì, 1 novembre 2022

Riva del Garda (Trento) – Vigili del fuoco al lavoro per domare l’incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di questa giornata festiva – 1 novembre – in un’abitazione al secondo piano di via Pernici a Riva del Garda (Trento).

Alla richiesta d’intervento sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco del Corpo di Riva del Garda (nella foto © vigili del fuoco Riva del Garda): i danni sono ingenti. Il rogo si è sviluppato in un’abitazione storica all‘incrocio tra via Pernici con via Vannetti. Non sono state coinvolte persone. Sul posto, oltre ai pompieri, impegnati nello spegnimento delle fiamme, sono giunti i carabinieri della località gardesana.