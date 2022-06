Incendio in via Mazzini a Dro, notte di lavoro per i pompieri

sabato, 11 giugno 2022

Dro – Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Dro (Trento) con la squadra reperibile allertata all’1:40 per l’incendio di una siepe in via Mazzini a Dro. All’arrivo in posto le fiamme erano già alte, circa 3 metri, avevano già interessato tutta la siepe, circa 20 metri quadri.

I vigili del fuoco sono usciti con Aps (auto pompa serbatoio) mezzo di supporto e sette vigili e in breve tempo hanno domato le fiamme. Fortunatamente non ci sono stati danni a immobili e persone. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato il rogo. Sul posto erano presenti i carabinieri del Radiomobile di Riva del Garda (Trento).