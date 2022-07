Incendio in un’abitazione del centro storico di Dro

lunedì, 25 luglio 2022

Dro – Intervento notturno per un incendio in un’abitazione nel centro storico di Dro (Trento). La causa è ancora in via di accertamento: ha preso fuoco un tavolino posizionato sul poggiolo di legno al secondo piano.

L’incendio ha cominciato a scaldare tutto il materiale ligneo e il materiale plastico presente che si è sciolto arrivando al piano sottostante ed anche ad un veicolo parcheggiato nel cortile sotto al poggiolo. Per fortuna dei ragazzi che passavano hanno subito chiamato il numero per le emergenze 112, la tempestività dell’arrivo sul posto della prima squadra dei vigili del fuoco del corpo di Dro con Aps. Danni limitati a tre poggioli esterni ed al veicolo.

Sul posto i vigili del fuoco di Dro, con aps e due mezzi di supporto con la squadra reperibile per la settimana e in totale otto vigili. Al termine bonificato il materiale bruciato e portato al piano terra, verificato con termocamera il materiale interessati all’incendio.