Incendio in una palazzina di Torbole, danni ingenti

lunedì, 18 marzo 2024

Torbole (Trento) – Incendio in una palazzina di Torbole, intervento dei vigili del fuoco del Corpo di Riva del Garda. Nel pomeriggio è scattato l’allarme e la richiesta di intervento per le fiamme in un locale tecnico e nel vano scale. Le fiamme sono state estinte, con ventilazione forzata della palazzina in corso.

Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118 Trentino emergenza. Nessuna persona è rimasta ferita, solo una signora anziana è stata attenzionata dai sanitari al 3° piano. I danni sono ingenti: locale tecnico distrutto e il vano scale.