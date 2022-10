Incendio distrugge fienile a Polpenazze del Garda

domenica, 23 ottobre 2022

Polpenazze del Garda (Brescia) – Mobilitazione sulla riva bresciana del Garda per l’incendio divampato in un fienile di un’azienda agricola.

Le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco sono state allertate nel pomeriggio e hanno avviato le operazioni di spegnimento di un vasto incendio di un fienile in località Borrine nel comune di Polpenazze del Garda (Brescia). Oltre alla normali squadre dei vigili del fuoco anche mezzi speciali movimento terra per lo smassamento del materiale. In posto oltre ai vigili del fuoco, carabinieri e 118 in supporto alle squadre di soccorso. Non vengono segnalano feriti.